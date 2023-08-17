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Не Bacardi, а справжня баракуда

Марк Діксон
17 серпня, 2023 четвер
12:00
Погляд Марк Діксон

Компанія Bacardi наживається не лише на власній аморальності, але й, за іронією долі, на моральних діях інших фірм, які залишили російський ринок широко відкритим для Bacardi

Bacardi Limited - цього ненажерливого, аморального, корпоративного хижака, який не зупиняється ні перед чим, слід перейменувати на Barracuda Unlimited.  

Компанії однозначно слід припинити підтримувати економіку, яка оплачує вторгнення в Україну. 

Втім, баракуда Bacardi не лише відкушує частку ринку та висмоктує криваві гроші, цей корпоративний хижак ще й дуже хитрий.  Компанія — справжній профі у "моральному відмиванні".  На етикетках її алкопродукції друкували український прапор, допоки їх спіймали на гарячому, а саме коли віскі Bacardi продавали на російських прилавках поруч зі свіжими фініками.  Компанія заявляла про гуманітарну допомогу Україні, отримуючи при цьому прибутки з Росії.  Крім того, з сайту Bacardi Limited зникла обіцянка про те, що вони "призупинили  експорт до Росії та заморозили рекламні інвестиції на ринку", без жодних відкритих заяв із приводу їхньої нової позиції.

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Агентство морального рейтингу (MRA) рідко натрапляє на таке відверте лицемірство у відносинах певної компанії з Росією.  Як можна говорити про припинення експорту, коли ваші пляшки чарівним чином з'являються на тамтешніх полицях? Чого варті ваші донати Україні, якщо ви не відмовилися від підтримки Росії.  Така одночасна допомога й агресору, і його жертві — це справжня брудна іронія.

Йдеться не лише про компанію, яка просто чинить неправильно. Такі неетичні вчинки, продиктовані прибутком, стають ще гіршими, коли їх подають під виглядом фальшивої солідарності.

У червні MRA закликало до глобального бойкоту продукції Bacardi: а саме торгових марок Dewar's, William Lawson's, Grey Goose, Martini, Bombay Sapphire, самого бренду Bacardi та всього, що виробляє компанія.  Ми підтримуємо Україну, визнаючи компанію Bacardi спонсором міжнародної війни.  

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Кожен, хто підтримує Україну, повинен "подумати, перш ніж зробити ковток".  Тож якщо вам запропонують "Криваву Мері" з горілки Grey Goose групи Bacardi, відповідайте, що ви не замовляли "Криваву Росію".  

Встаньте і скажіть, що джин Bombay Sapphire перетворює джин з тоніком на "Кривавий тонік", а Dewar's перетворює скотч з содовою на "Криваву содову".  Кожен напій групи Bacardi повинен бути ребрендований в нашій свідомості й називатися тим, чим він є.

Тоді ми зможемо допомогти вивести компанії з Росії, вивести Росію з України, а Путіна — з Росії.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Марк Діксон, засновник та голова Агентства морального рейтингу (MRA), мета якого — вивести компанії з Росії, вивести Росію з України, Путіна з Росії та диктатури зі світу.

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