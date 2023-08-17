Bacardi Limited - цього ненажерливого, аморального, корпоративного хижака, який не зупиняється ні перед чим, слід перейменувати на Barracuda Unlimited.

Компанії однозначно слід припинити підтримувати економіку, яка оплачує вторгнення в Україну.

Втім, баракуда Bacardi не лише відкушує частку ринку та висмоктує криваві гроші, цей корпоративний хижак ще й дуже хитрий. Компанія — справжній профі у "моральному відмиванні". На етикетках її алкопродукції друкували український прапор, допоки їх спіймали на гарячому, а саме коли віскі Bacardi продавали на російських прилавках поруч зі свіжими фініками. Компанія заявляла про гуманітарну допомогу Україні, отримуючи при цьому прибутки з Росії. Крім того, з сайту Bacardi Limited зникла обіцянка про те, що вони "призупинили експорт до Росії та заморозили рекламні інвестиції на ринку", без жодних відкритих заяв із приводу їхньої нової позиції.

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Агентство морального рейтингу (MRA) рідко натрапляє на таке відверте лицемірство у відносинах певної компанії з Росією. Як можна говорити про припинення експорту, коли ваші пляшки чарівним чином з'являються на тамтешніх полицях? Чого варті ваші донати Україні, якщо ви не відмовилися від підтримки Росії. Така одночасна допомога й агресору, і його жертві — це справжня брудна іронія.

Йдеться не лише про компанію, яка просто чинить неправильно. Такі неетичні вчинки, продиктовані прибутком, стають ще гіршими, коли їх подають під виглядом фальшивої солідарності.

У червні MRA закликало до глобального бойкоту продукції Bacardi: а саме торгових марок Dewar's, William Lawson's, Grey Goose, Martini, Bombay Sapphire, самого бренду Bacardi та всього, що виробляє компанія. Ми підтримуємо Україну, визнаючи компанію Bacardi спонсором міжнародної війни.

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Кожен, хто підтримує Україну, повинен "подумати, перш ніж зробити ковток". Тож якщо вам запропонують "Криваву Мері" з горілки Grey Goose групи Bacardi, відповідайте, що ви не замовляли "Криваву Росію".

Встаньте і скажіть, що джин Bombay Sapphire перетворює джин з тоніком на "Кривавий тонік", а Dewar's перетворює скотч з содовою на "Криваву содову". Кожен напій групи Bacardi повинен бути ребрендований в нашій свідомості й називатися тим, чим він є.

Тоді ми зможемо допомогти вивести компанії з Росії, вивести Росію з України, а Путіна — з Росії.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Марк Діксон, засновник та голова Агентства морального рейтингу (MRA), мета якого — вивести компанії з Росії, вивести Росію з України, Путіна з Росії та диктатури зі світу.