"Не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН": Гутерреш про завершення війни з Росією
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає за мир між Україною та Росією на основі принципів організації та міжнародного права
Про це він сказав на пресконференції в Камбоджі.
За його словами, російське вторгнення стало порушенням Статуту ООН та порушенням територіальної цілісності України.
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Водночас Гутерреш наголосив, що дуже важливо створювати умови для поступового відновлення діалогу, який призведе до майбутнього миру. Генсек ООН додав, що підтримує "не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН та на основі міжнародного права".
- Нагадаємо, 13 жовтня Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні. Лише 5 держав були проти.
- 8 листопада стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію про механізм компенсації збитків, завданих Україні російською війною.
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