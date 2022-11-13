Про це він сказав на пресконференції в Камбоджі.

За його словами, російське вторгнення стало порушенням Статуту ООН та порушенням територіальної цілісності України.

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Водночас Гутерреш наголосив, що дуже важливо створювати умови для поступового відновлення діалогу, який призведе до майбутнього миру. Генсек ООН додав, що підтримує "не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН та на основі міжнародного права".

Нагадаємо, 13 жовтня Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні. Лише 5 держав були проти.

8 листопада стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію про механізм компенсації збитків, завданих Україні російською війною.

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