Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву представниці ООН у Женеві Алессандри Веллуччі.

За її словами, керівник відділу допомоги ООН Мартін Гріффітс, який очолює переговори щодо українського експорту, та високопоставлений торговий представник ООН Ребека Грінспан зустрічаються із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним в офісі ООН у Женеві.

"Ми сподіваємося, що це обговорення має сприяти прогресу, досягнутому у полегшенні безперешкодного експорту харчових продуктів та добрив із Російської Федерації на світові ринки", - сказала вона.

Веллуччі не згадала, чи стоїть на порядку денному продовження угоди.

Зазначається, що переговори відбуваються лише за вісім днів до того, як угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні, має бути продовжена. Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши експортувати продовольство та добрива з кількох чорноморських портів України.

Москва заявила, що готова вийти з угоди, термін дії якої може закінчитися 19 листопада, якщо не буде досягнуто прогресу у розв'язанні її проблем.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті. Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.

2 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою. Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань щодо виконання "зернової угоди".

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