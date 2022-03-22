"Не будьте курортом для вбивць": Зеленський закликав Італію підтримати санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський закликав Італію заморозити всі активи росіян у своїй країні та підтримати повне ембарго для Росії, включаючи нафту.
Про це Глава держави сказав під час виступу перед італійським парламентом.
"Коли трохи понад тиждень тому я виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, я просив вас, усіх європейців запамʼятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну", – заявив він.
Президент наголосив, що окупанти й далі вбивають дітей, мирних мешканців та продовжують руйнувати українські міста. Зеленський закликав Італію підтримати санкції проти РФ, зокрема й повне ембарго на торгівлю та замороження нерухомості російських олігархів.
"Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте тих, хто наказує воювати і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте всю нерухомість, рахунки, яхти – від "Шехерезади" і до найменших. Заблокуйте активи всіх, хто має в Росії вплив, хай вони його застосовують для миру, щоб колись мати змогу повернутися до вас. Підтримайте більшість санкцій проти Росії: повне ембарго починаючи з нафти, підтримайте заборону російських кораблів заходити у ваші порти, щоб вони відчули ціну за свою агресію та за мінування моря. Не повинно бути жодних виключень у санкційному режимі. Не допустіть продовольчої кризи сусідніх із вами регіонах, допоможіть нам", – додав він.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.
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