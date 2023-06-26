Розв‘язок "заколоту" підтвердив припущення, що:

Пригожин залишався невіддільною частиною системи;

у короткостроковій перспективі Путін може використати ситуацію собі на користь;

прогноз на довшу перспективу: РФ не витримає цієї війни та почне розповзатися на частини.

Не дивіться російських серіалів, а якщо таки кортить, то за визначенням ставтеся до побаченого з недовірою. Досвід показує, що це майже безпомилковий підхід.

Наш попутник на тій території тільки один — корінні народи, які у відносній або переважній більшості зберегли свою національну ідентичність. Вони ще скажуть своє слово.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.