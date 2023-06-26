Не дивіться російських серіалів...
Наш попутник у Росії тільки один — корінні народи, які у відносній або переважній більшості зберегли свою національну ідентичність
Розв‘язок "заколоту" підтвердив припущення, що:
- Пригожин залишався невіддільною частиною системи;
- у короткостроковій перспективі Путін може використати ситуацію собі на користь;
- прогноз на довшу перспективу: РФ не витримає цієї війни та почне розповзатися на частини.
Не дивіться російських серіалів, а якщо таки кортить, то за визначенням ставтеся до побаченого з недовірою. Досвід показує, що це майже безпомилковий підхід.
Наш попутник на тій території тільки один — корінні народи, які у відносній або переважній більшості зберегли свою національну ідентичність. Вони ще скажуть своє слово.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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