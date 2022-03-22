"Не хочемо асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу": гурт "Без Обмежень" прибрав літеру Z із логотипу

Про це артисти повідомили на офіційній сторінці в Instagram.

"Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу і наших людей", – повідомили вони.

Так, музиканти прибрали літеру "Z". Саме її використовують російські окупанти для позначення своєї техніки.

Тепер назва колективу пишеться так – "Без Обмежень".



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