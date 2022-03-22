"Не хочемо асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу": гурт "Без Обмежень" прибрав літеру Z із логотипу
Український рок-гурт "Без Обмежень" змінив свій логотип, прибравши літеру "Z" із назви
Про це артисти повідомили на офіційній сторінці в Instagram.
"Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу і наших людей", – повідомили вони.
Так, музиканти прибрали літеру "Z". Саме її використовують російські окупанти для позначення своєї техніки.
Тепер назва колективу пишеться так – "Без Обмежень".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе