"Не кремлівський слід": радник Легіону "Свобода Росії" сказав, хто може загрожувати життю Кадирова

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Рамзан Кадиров є улюбленцем Володимира Путіна. Тому Путін ніколи не віддав би ніякого наказу по його нейтралізації. Тим більше, що сам Кадиров неодноразово підкреслював, що він вірний пес господаря Кремля. На мою думку, якщо була загроза стосовно Кадирова, то не зі сторони Кремля, а зі сторони Луб'янки", - зауважив радник з питань комунікації російської опозиції.

Олексій Барановський зазначив, що для фсбшників та силовиків Кадиров був цілковито чужою людиною, який випадково винесений на гребінь успіху та обласканий Кремлем. Його терпіли, але ніколи не вважали за свого.

"А зараз, коли ситуація у Росії нестабільна, силовики розуміють, що Путін не сьогодні-завтра також може злетіти з влади, бо вони ж різні варіанти мають прораховувати. Тому їм такі непередбачені люди як Пригожин, Кадиров зовсім не потрібні для стабільної силової вертикалі влади. Тому Пригожина ліквідували, а тепер і Кадиров захворів. Я б не виключав, що це луб'янський слід, а не кремлівський", - підкреслив Барановський.

Чутки про смерть Кадирова: що відомо

Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами, Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан голови Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею.

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.