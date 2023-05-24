Про це пише пресслужба Укрзалізниці.

З 10 червня поїзд Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35 прибуватиме до Дніпра о 12:57, а в Запоріжжі буде о 14:25. Зворотні рейси із Запоріжжя відправляються о 14:45, з Дніпра о 16:04 та будуть прибувати до Києва о 22:15.

Квитки на цей потяг зʼявляться в застосунку Укрзалізниці, месенджерах і в касах уже найближчим часом.