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"Не лише нацисти намагалися приховати те, що сталося": держсекретар США Блінкен наголосив на важливості пам'ятати трагедію Бабиного Яру

6 жовтня, 2021 середа
22:19
Суспільство Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив із промовою щодо масового вбивства євреїв нацистами в Бабиному Яру, наголосивши на необхідності пам'ятати про цю трагедію, щоб така історія більше не повторилася

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"У ці роковини ми вшановуємо пам'ять усіх загиблих у Бабиному Яру, знову зобов'язуємося подбати, щоб їхня повна історія розповідалась, і обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторювалася", - сказав Блінкен.

Держсекретар США також зазначив, що подробиці трагедії в Бабиному Яру намагалися приховати не лише нацисти, але й радянська влада, та згадав про свого вітчима - єврея, який народився у Польщі і втратив майже всіх близьких під час Голокосту, пережив Освенцим та ще кілька нацистських концтаборів.

"Упродовж більшої частини останніх восьми десятиліть світ не пам'ятав, що сталося у Бабиному Яру. Так було зроблено навмисно... Не лише нацисти намагалися приховати те, що сталося. Протягом десятиліть совєцька історія оминала згадки про те, що 33 771 жертва тих перших двох днів - і ще десятки тисяч - були євреями. І що вони були вбиті тому, що були євреями", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, 6 жовтня у Києві на території національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбувається вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру.

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масові вбивства
Ентоні Блінкен
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