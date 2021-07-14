Не лише під зобов'язання: НБУ розширюватиме можливості бізнесу з купівлі валюти
Національний банк України (НБУ) розширюватиме можливості бізнесу з купівлі валюти не лише під зобов'язання
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, регулятор планує поступово скасувати вимогу для юридичних та ФОП про купівлю іноземної валюти лише під зобов'язання. Так, із 20 липня бізнес зможе купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро в еквіваленті на день без наявності підстав та зобов'язань та без подання до банку підтвердних документів.
За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання є пріоритетом у частині продовження валютної лібералізації.
"Ситуація в економіці та на фінансових ринках зараз стабільна, тому ми продовжуємо пом'якшувати обмеження", - цитує пресслужба слова Гелетія.
Так, за оцінками НБУ, поточне послаблення не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України. Водночас воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками та ліквідністю.
Зазначається, що наступні кроки у напрямі повного зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання традиційно здійснюватимуться після аналізу ситуації на внутрішніх та зовнішніх ринках, стану фінансової стабільності тощо, а також за умови приятливої ситуації на валютному ринку.
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