Не лише під зобов'язання: НБУ розширюватиме можливості бізнесу з купівлі валюти

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор планує поступово скасувати вимогу для юридичних та ФОП про купівлю іноземної валюти лише під зобов'язання. Так, із 20 липня бізнес зможе купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро в еквіваленті на день без наявності підстав та зобов'язань та без подання до банку підтвердних документів.



За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання є пріоритетом у частині продовження валютної лібералізації.



"Ситуація в економіці та на фінансових ринках зараз стабільна, тому ми продовжуємо пом'якшувати обмеження", - цитує пресслужба слова Гелетія.



Так, за оцінками НБУ, поточне послаблення не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України. Водночас воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками та ліквідністю.



Зазначається, що наступні кроки у напрямі повного зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання традиційно здійснюватимуться після аналізу ситуації на внутрішніх та зовнішніх ринках, стану фінансової стабільності тощо, а також за умови приятливої ситуації на валютному ринку.

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