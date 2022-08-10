Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Херсонській області російським загарбникам не дають ротації.

"Честно говоря, кажется, не меняют нас них*ра, п*здоболье все это", - розповідає окупант.

Батько рашиста у відповідь починає жалкувати про вибір професії: "Выбрали, бл*ять, с дуру, нах*й, тебе эту профессию, теперь х*й как от нее отъ*баться".

На питання війська про ротації - керівництво відповідає, що нічого не знають.

Росіянин розповідає, що в армії плануються відрядження по пів року.

"Данные именно с полка. Сейчас 247-й собрались менять, типо по пол года, бл*ть, будет командировка", - каже батько загарбника.

Крім того, окупант жаліється на обстріли Збройних сил України.

"Целый день, каждые 5-10 минут... Артой, минометами... Все, даже я тебе скажу в далеке HIMARS эти слышно. Управление 106-й дивизии в тылу накрили 30 мотострелковую бригаду, вот 2 недель назад. У меня в Ивановске командир полка 3 дня назад принял полк, нах*й еб*ть, снайпер снял", - додав рашист.

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