"Не меняют нас, них*ра": окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації, - перехоплення розмови
Розвідка перехопила розмову, в якій рашист скаржиться на відсутність ротацій на Херсонщині та постійні обстріли ЗСУ
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У Херсонській області російським загарбникам не дають ротації.
"Честно говоря, кажется, не меняют нас них*ра, п*здоболье все это", - розповідає окупант.
Батько рашиста у відповідь починає жалкувати про вибір професії: "Выбрали, бл*ять, с дуру, нах*й, тебе эту профессию, теперь х*й как от нее отъ*баться".
На питання війська про ротації - керівництво відповідає, що нічого не знають.
Росіянин розповідає, що в армії плануються відрядження по пів року.
"Данные именно с полка. Сейчас 247-й собрались менять, типо по пол года, бл*ть, будет командировка", - каже батько загарбника.
Крім того, окупант жаліється на обстріли Збройних сил України.
"Целый день, каждые 5-10 минут... Артой, минометами... Все, даже я тебе скажу в далеке HIMARS эти слышно. Управление 106-й дивизии в тылу накрили 30 мотострелковую бригаду, вот 2 недель назад. У меня в Ивановске командир полка 3 дня назад принял полк, нах*й еб*ть, снайпер снял", - додав рашист.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.11Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе