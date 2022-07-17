"Не міг заснути, коли я жінку вбив". Окупант розповів, як розправлявся над цивільними українцями
Російський військовий розповів своїй сестрі про жінку, яку він особисто вбив, бо та нібито була навідницею
Про це йдеться в черговій перехопленій ГУР розмові.
"Наташ, знаєш, найстрашніше - я жінку вбив. Не міг заснути, коли жінку вбив. Вона вночі селом походила, а зранку село все розстріляли... Вона почала тікати, ну а я вистрелив в неї. Товариші похвалили, сказали, що правильно з такими", - каже окупант.
Також він розповів про те, як вбив чоловіка, який стояв перед ним навколішках й благав не робити цього.
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"Вбивав, Наташ, довелося вбивати мені, вбивав. Ось один просив на колінах, щоб не вбивав, а я в нього вистрелив", - стверджує росіянин.
Окрім цього, він зазначає, що він зараз в артилерії, у зв'язку з тим, що його батальйон повністю знищили, із 300 бійців залишилося 15. Зокрема, однієї ночі українцями у них було спалено 50 танків.
- 15 липня ГУР перехопило розмову, в якій окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп", попадає і у своїх. Армія РФ має втрати, поранених залишають напризволяще.
- 16 липня російський окупант в перехопленій розмові розповів матері про масове дезертирство - вже сотня рашистів втекли в Калінінград.
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