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Головна війна з Росією Не може бути інших переговорів з Путіним, окрім капітуляції РФ, - Чубаров
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Не може бути інших переговорів з Путіним, окрім капітуляції РФ, - Чубаров

12 вересня, 2022 понедiлок
18:48
війна з Росією Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що у випадку зустрічі світових лідерів з Путіним, якщо вони будуть підіймати питання України, то вони повинні говорити тільки про звільнення українських територій

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ініціювати переговори та діалоги з Путіним, окрім питань капітуляції Росії перед Україною та партнерами не може бути й мови. Будь-які переговори та ініціативи з якими виходять західні лідери або президент Туреччини Ердоган, нас напружують. Не може бути пошуку, разом з кремлівським керівництвом, механізмів рятування Росі, коли вона вже помітно йде у прірву. Треба бути пильними до цих переговорів", - підкреслив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу нагадав, що президент Туреччини під час Кримської платформи виступив з чіткою позицією Туреччини щодо Криму.

"Він сказав про те, що окупація Криму є незаконною і Росія має піти з Криму та інших окупованих територій України", - зауважив Чубаров.

  • 11 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною. 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку РФ

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