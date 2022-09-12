Не може бути інших переговорів з Путіним, окрім капітуляції РФ, - Чубаров

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ініціювати переговори та діалоги з Путіним, окрім питань капітуляції Росії перед Україною та партнерами не може бути й мови. Будь-які переговори та ініціативи з якими виходять західні лідери або президент Туреччини Ердоган, нас напружують. Не може бути пошуку, разом з кремлівським керівництвом, механізмів рятування Росі, коли вона вже помітно йде у прірву. Треба бути пильними до цих переговорів", - підкреслив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу нагадав, що президент Туреччини під час Кримської платформи виступив з чіткою позицією Туреччини щодо Криму.

"Він сказав про те, що окупація Криму є незаконною і Росія має піти з Криму та інших окупованих територій України", - зауважив Чубаров.

11 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на зустрічі з керівництвом держдуми президент РФ Володимир Путін запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку РФ

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