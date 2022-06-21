Про це повідомляє Інтерфакс.

"Постановка питання про об'єднання (з РФ, - ред.) - там так було сформульовано. Тут якийсь юридичний казус. Тут, напевно, потрібно розбиратися в цьому напрямку. Не може ж Росія з кимось об'єднатися. Якщо об'єднається з кимось, то виникне абсолютно новий ентитет ", – пояснив він.

Він додав, що розібратися з "юридичним казусом" має самопроголошена влада "Південної Осетії".

"Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання в свій склад окупованої в Грузії "Південної Осетії".

30 травня новий президент псведоутворення Південна Осетія Алан Глагоєв призупинив указ свого попередника про призначення псевдорефендуму щодо приєднання до Росії.