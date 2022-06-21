"Не може РФ з кимось об'єднатися": Пєсков заявив про юридичний казус щодо псевдореферендуму в "Південній Осетії"
Речник президента РФ Дмитро Песков заявив, що у підготовці "референдуму" про входження невизнаної "Південної Осетії" до Росії стався "юридичний казус"
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Постановка питання про об'єднання (з РФ, - ред.) - там так було сформульовано. Тут якийсь юридичний казус. Тут, напевно, потрібно розбиратися в цьому напрямку. Не може ж Росія з кимось об'єднатися. Якщо об'єднається з кимось, то виникне абсолютно новий ентитет ", – пояснив він.
Він додав, що розібратися з "юридичним казусом" має самопроголошена влада "Південної Осетії".
- "Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання в свій склад окупованої в Грузії "Південної Осетії".
- 30 травня новий президент псведоутворення Південна Осетія Алан Глагоєв призупинив указ свого попередника про призначення псевдорефендуму щодо приєднання до Росії.
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