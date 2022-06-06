"Не можемо стояти осторонь": Джонсон підтвердив передачу Україні ракетних систем залпового вогню
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню М270 MLRS, які вражають ціль до 80 кілометрів
Про це написав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у твіттері.
"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія зрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів.
Велика Британія подарує Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючу атаку Росії", - написав Джонсон.
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Міністр оборони Британії заявив, що підтримка України змінюється в міру розвитку тактики РФ, тому передають системи залпового вогню M270.
- Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.
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