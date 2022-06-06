Про це написав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у твіттері.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія зрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів.

Велика Британія подарує Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючу атаку Росії", - написав Джонсон.

Міністр оборони Британії заявив, що підтримка України змінюється в міру розвитку тактики РФ, тому передають системи залпового вогню M270.

Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.

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