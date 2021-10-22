Не переслідування, а право держави запитати, звідки гроші на квартири й автомобілі, - Гетманцев пояснив логіку законопроєкту про непряме оподаткування

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав в ефірі шоу "Право на владу".



"Це не буде переслідування, але це буде право держави запитати у людини, яка купує коштовність, не кефір в магазині, не хліб, а саме коштовність "звідки в тебе ці гроші на придбання цієї коштовності?"і, відповідно, людина, яка не зможе пояснити, звідки у неї ці кошти, буде змушена доплатити податок на цю різницю. Це логіка законопроєкту, який тільки-но розробляється Кабінетом міністрів", - сказав Гетманцев.



На запитання ведучої, чи визначилися автори законопроєкту з тим, що входить до поняття "коштовність", він відповів, що нижній ліміт вартості придбання, щодо якого можуть ставитися такі запитання, ще обговорюється.



"Але я не виключаю, що це будуть обов'язково транспортні засоби, квартири, це будуть дорогі речі, які є в реєстрі. Бо ви розумієте, що Податкова зможе перевірити такі придбання по реєстру", - пояснив нардеп.



Гетманцев також зазначив, що цей законопроєкт буде обговорюватись, будуть обговорені принципи, межа контролю, підстави і порядок такого контролю.

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