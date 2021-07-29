"Не побачив" 292 млн грн доходів забудовника: ДБР викрило колишнього інспектора у пособництві в ухиленні від податків

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.



Згідно з повідомленням, працівники ДБР повідомили про підозру колишньому ревізору-інспектору органів доходів та зборів Київської області, який допустив багатомільйонну схему ухилення від сплати податків.



Підозрюваний проводив перевірку сплати податків громадянином України, який займався будівництвом та збутом нерухомості. За законом той мав зареєструвати відповідну підприємницьку діяльність та сплачувати податки як фізична особа-підприємець у розмірі 18%, проте робив це як фізична особа і сплачував лише 5%.



Зазначається, що інспектор "не побачив порушення та не відобразив в акті податкової перевірки отримані забудовником доходи від будівництва та продажу нерухомості на суму понад 292 млн грн.



Це призвело до ненарахування до держбюджету податку з доходів та податку на додану вартість в сумі понад 42 млн грн.



У пресслужбі зазначили, що колишній посадовець органів доходів і зборів підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb