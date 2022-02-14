Не побачив пішоходів через зустрічну маршрутку: у Києві позашляховик збив двох дівчат на "зебрі"

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Як стало відомо, автопригода трапилась на проспекті Лісовому.



Двоє дівчат, 19 років переходили проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом та потрапили під позашляховик Jeep.



Водій каже, що їхав не швидко, але не побачив пішоходів через зустрічну машрутку, що закрила огляд.



Дівчата серйозних ушкоджень не зазнали, проте все ж були госпіталізовані медиками "швидкої" для обстеження.



Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

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