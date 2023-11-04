"Не подумала, п'яні були". Нацполіція прийшла до дівчат з Одеси, що зневажали Україну у відеострімі

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Одеської області.

Під час моніторингу інтернет-мережі співробітники Нацполіції Одеської області натрапили на запис відеостріму молодих жінок з пропагандою проросійського характеру.

Правоохоронці оперативно зібрали інформацію про громадянок, встановили їхні дані та місце проживання.

За місцем їх мешкання були проведені обшуки, в обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони. Крім того, під час обшуку вдома в однієї з жінок правоохоронці виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс. Зараз з жінками працюють слідчі та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Одна з жінок пояснює правоохоронцям, що хотіла таким чином зібрати лайки на стрімі.

"Ну не розуміла, не подумала, п'яні були", - говорить фігурантка, визнаючи провину.

Одеситок звинувачують у пропаганді війни та розпочали проти них кримінальне провадження. За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, зазначили в Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: https://od.npu.gov.ua/

Фото: https://od.npu.gov.ua/