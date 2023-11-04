"Не подумала, п'яні були". Нацполіція прийшла до дівчат з Одеси, що зневажали Україну у відеострімі
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання одеситок, які вночі 4 листопада на відеострімі висловлювали проросійські наративи
Про це повідомляє ГУ Нацполіції Одеської області.
Під час моніторингу інтернет-мережі співробітники Нацполіції Одеської області натрапили на запис відеостріму молодих жінок з пропагандою проросійського характеру.
Правоохоронці оперативно зібрали інформацію про громадянок, встановили їхні дані та місце проживання.
За місцем їх мешкання були проведені обшуки, в обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони. Крім того, під час обшуку вдома в однієї з жінок правоохоронці виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс. Зараз з жінками працюють слідчі та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Одна з жінок пояснює правоохоронцям, що хотіла таким чином зібрати лайки на стрімі.
"Ну не розуміла, не подумала, п'яні були", - говорить фігурантка, визнаючи провину.
Одеситок звинувачують у пропаганді війни та розпочали проти них кримінальне провадження. За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, зазначили в Нацполіції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: https://od.npu.gov.ua/
Фото: https://od.npu.gov.ua/
- 1 листопада СБУ розпочала обшуки по всій Україні у членів новітньої релігійної секти, яка поширювала проросійські наративи та вірила в божество, біографія якого точно співпадала із життєписом Путіна.
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