"Не повернуться додому на свята": в Нью-Йорку пройшла акція, присвячена викраденим Росією українським дітям
Сьогодні Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст та будівля Verizon у Нью-Йорку були підсвічені в кольори українського прапора
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП України.
Окрім того, що Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст та будівля Verizon у Нью-Йорку були підсвічені в кольори нашого прапора, український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки.
Позаду хору на Центральний залізничний вокзал була спроєктована анімація, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей. Цю проєкцію також можна буде побачити в інших місцях Нью-Йорка, включно з Бруклінським мостом і будівлею Verizon.
Акція пройшла під слоганом: "Ці діти не повернуться додому на свята". Її організував актор і режисер Айзек Лев Шрайбер через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тис. вкрадених Росією українських дітей.
Фото: пресслужба ОПЩонайменше 19 546 українських дітей віком від 6 місяців до 17 років було викрадено з їхніх домівок, родин і країни.
"Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому", — сказав Айзек Лев Шрайбер.
Фото: пресслужба ОПУ 2022 році, після повномасштабного російського військового вторгнення Айзек Лев Шрайбер виступив з активною підтримкою України. Він став співзасновником організації Blue Check Ukraine, створеної для того, щоб полегшити процес пожертвувань для тих американців, які хочуть допомогти Україні. Шрайбер бере активну участь у поверненні українських дітей, депортованих до Росії, і активно підтримує ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.
Фото: пресслужба ОП
- 6 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у Збройних Силах.
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