Про це інформує Bild.

Кулеба зазначив, що на всіх рівнях тривають обговорення з владою Німеччини щодо того, щоб країна не перешкоджала вступу України до НАТО.

"Не повторюйте помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті в 2008 році, коли вона рішуче виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що це рішення зробило можливим вторгнення Росії в Грузію, а зрештою і незаконну анексію Криму. На думку очільника МЗС, якби Україна вступила в Альянс у 2014 році, то анексії півострова не було б, як і війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну.

Утім Кулеба наголосив, що Україна не розраховує на членство в НАТО під час повномасштабної війни.

"Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО", - наголосив він.

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна поза НАТО означатиме те, що війна все ще буде можливою. Він наголосив, що вступ країни до Альянсу є "єдиним способом закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому".