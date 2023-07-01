Не повторюйте помилки Меркель, пустіть Україну в НАТО, - Кулеба звернувся до Німеччини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель і не блокувати вступ України до НАТО
Про це інформує Bild.
Кулеба зазначив, що на всіх рівнях тривають обговорення з владою Німеччини щодо того, щоб країна не перешкоджала вступу України до НАТО.
"Не повторюйте помилку, яку зробила канцлер Меркель у Бухаресті в 2008 році, коли вона рішуче виступила проти будь-якого прогресу на шляху до членства України в НАТО", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що це рішення зробило можливим вторгнення Росії в Грузію, а зрештою і незаконну анексію Криму. На думку очільника МЗС, якби Україна вступила в Альянс у 2014 році, то анексії півострова не було б, як і війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну.
Утім Кулеба наголосив, що Україна не розраховує на членство в НАТО під час повномасштабної війни.
"Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО", - наголосив він.
Міністр закордонних справ зазначив, що Україна поза НАТО означатиме те, що війна все ще буде можливою. Він наголосив, що вступ країни до Альянсу є "єдиним способом закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому".
- 29 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність бути готовими до тривалої війни Росії проти України.
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