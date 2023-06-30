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Шольц закликав бути готовими до довгої війни

30 червня, 2023 п'ятниця
01:16
Війна з Росією Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність бути готовими до тривалої війни Росії проти України

Про це Шольц сказав у розмові з журналістами в Брюсселі, де лідери ЄС зібралися обговорити наслідки спроби державного перевороту в Росії, передає Sky News.

"Ми повинні підготуватися до того, що це може тривати довго. Важливо, щоб ми консультувалися і говорили, що готові триматися в довгостроковій перспективі з фінансовою та гуманітарною підтримкою, яка необхідна Україні, а також коли справа доходить до зброї", - сказав Шольц.

13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання Україні більшої кількості танків Leopard 2, проте зауважив, що його країна не може замінити кожний виведений з ладу танк.

14 червня Олаф Шольц представив ухвалену урядом Стратегію нацбезпеки. Одним із пунктів у документі визначено мету витрачати в середньому 2% ВВП на оборону впродовж кількох років. Також у цьому пункті вказана необхідність посилити цивільну оборону та цивільний захист.

На зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Шольц заявив, що Німеччина вже готується до тривалої війни РФ проти України, тому заклала відповідні кошти до бюджету і збільшує можливості виробництва та ремонту озброєння для ЗСУ.

Новини
Україна
Німеччина
допомога Україні
Олаф Шольц
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