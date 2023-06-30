Шольц закликав бути готовими до довгої війни
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність бути готовими до тривалої війни Росії проти України
Про це Шольц сказав у розмові з журналістами в Брюсселі, де лідери ЄС зібралися обговорити наслідки спроби державного перевороту в Росії, передає Sky News.
"Ми повинні підготуватися до того, що це може тривати довго. Важливо, щоб ми консультувалися і говорили, що готові триматися в довгостроковій перспективі з фінансовою та гуманітарною підтримкою, яка необхідна Україні, а також коли справа доходить до зброї", - сказав Шольц.
13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання Україні більшої кількості танків Leopard 2, проте зауважив, що його країна не може замінити кожний виведений з ладу танк.
14 червня Олаф Шольц представив ухвалену урядом Стратегію нацбезпеки. Одним із пунктів у документі визначено мету витрачати в середньому 2% ВВП на оборону впродовж кількох років. Також у цьому пункті вказана необхідність посилити цивільну оборону та цивільний захист.
На зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Шольц заявив, що Німеччина вже готується до тривалої війни РФ проти України, тому заклала відповідні кошти до бюджету і збільшує можливості виробництва та ремонту озброєння для ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе