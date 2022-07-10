Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією джерела, про візит Штайнмаєра до України було домовлено 12 квітня. Ініціатором став президент Польщі Анджей Дуда, а українська сторона цього не заперечувала.

Проте інцидент стався за день до того, як президент Німеччини мав вирушати в Україну. Повідомляється, що керівник ОП Андрій Єрмак викликав посла Польщі й сказав, що не потрібно брати Штайнмаєра до Києва.

Паралельно Зеленський нібито відмовився від телефонної розмови з Франк-Вальтером Штайнмаєром, хоч той і чекав на неї "кілька годин".

Реакція Німеччини

У Spiegel відзначають, що тоді це викликало обурення німецької сторони, але вони одразу ж вирішили розрядити напруження. Радник Штайнмаєра через українського посла Андрія Мельника домовився про телефонну розмову із Зеленським.

Розмова сталась 5 травня і тривала 45 хвилин. Як стверджує Spiegel, президент України на початку самої розмови вибачився і заявив, що сталося "значне непорозуміння".

Тоді Зеленський навіть запропонував німецькому колезі приїхати до України на 8 травня, але Штайнмаєр зажадав спершу "обговорити минуле" і отримати пояснення скасованому візиту.

Глава Німеччини наголошував, що має перед собою всі документи, які підтверджують, що Зеленський знав про цю ситуацію.

"Дехто в офісі президента (Німеччини) досі здивований наполегливістю, з якою зазвичай обережний Штайнмаєр говорив із українцем. Але водночас і дещо горді, що їхній керівник не проковтнув приниження через те, що його не запросили", – пише Spiegel.

8 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.

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