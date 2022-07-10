"Не проковтнув приниження": Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень через скасування його візиту в Київ, - Spiegel
У травні під час телефонної розмови президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вимагав від Володимира Зеленського пояснити, чому його візит до Києва було несподівано скасовано
Про це повідомляє Spiegel.
За інформацією джерела, про візит Штайнмаєра до України було домовлено 12 квітня. Ініціатором став президент Польщі Анджей Дуда, а українська сторона цього не заперечувала.
Проте інцидент стався за день до того, як президент Німеччини мав вирушати в Україну. Повідомляється, що керівник ОП Андрій Єрмак викликав посла Польщі й сказав, що не потрібно брати Штайнмаєра до Києва.
Паралельно Зеленський нібито відмовився від телефонної розмови з Франк-Вальтером Штайнмаєром, хоч той і чекав на неї "кілька годин".
Реакція Німеччини
У Spiegel відзначають, що тоді це викликало обурення німецької сторони, але вони одразу ж вирішили розрядити напруження. Радник Штайнмаєра через українського посла Андрія Мельника домовився про телефонну розмову із Зеленським.
Розмова сталась 5 травня і тривала 45 хвилин. Як стверджує Spiegel, президент України на початку самої розмови вибачився і заявив, що сталося "значне непорозуміння".
Тоді Зеленський навіть запропонував німецькому колезі приїхати до України на 8 травня, але Штайнмаєр зажадав спершу "обговорити минуле" і отримати пояснення скасованому візиту.
Глава Німеччини наголошував, що має перед собою всі документи, які підтверджують, що Зеленський знав про цю ситуацію.
"Дехто в офісі президента (Німеччини) досі здивований наполегливістю, з якою зазвичай обережний Штайнмаєр говорив із українцем. Але водночас і дещо горді, що їхній керівник не проковтнув приниження через те, що його не запросили", – пише Spiegel.
- 8 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.
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