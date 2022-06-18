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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Не слід намагатись перемогти росіян методом "труп на труп", - британський полковник Глен Грант
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Не слід намагатись перемогти росіян методом "труп на труп", - британський полковник Глен Грант

18 червня, 2022 субота
19:43
війна з Росією України та гаубиця М109А3

Британський експерт, полковник у відставці Глен Грант вважає, що ворог укомплектовується мобілізованими, більше гине російських офіцерів, якість військ противника знижується

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна на шляху до перемоги. Але українці втрачають хороших солдатів. Слід дати можливість українським офіцерам на місцях самим керувати. Дати їм чіткі накази, де основний - вийти на кордони. Це найкращий сценарій, бо за ним солдати. Офіцери самі визначатимуть способи, як залишитись живими, як не потрапити під артобстріли. Вони краще можуть оцінити, як вести бій покладаючись на свої можливості. Не слід намагатись перемогти росіян методом "труп на труп". Це не та тактика, яка переможе росіян", - зауважив полковник.

Також британський полковник додав, що українська армія має атакувати ворога там, де вони цього не чекають. Робити це з такою силою, щоб вони у страху покидали поле бою.

"Ми бачимо це зараз, але це надто повільно. Слід робити це сильніше, швидше. Це повинні бути надзвичайно швидкі, блискавичні атаки. Аби ворог розумів, що програє, щоб не мав шансів утримувати плацдарм. Тож повинні бути зміни у самому підході до бою", - наголосив полковник.

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2022, субота
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