На окупованих територіях РФ посилила "мобілізацію": відмова загрожує тортурами, - Денісова
На окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків із будинків, щоб "призвати", а за відмову погрожують тортурами й арештами
Про це заявила ексомбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"На тимчасово окупованих територіях України триває примусова мобілізація. У соціальних мережах було виявлено інформацію від мешканців населеного пункту Ровеньки Луганської області, яка свідчить про те, що окупанти продовжують мобілізацію на території області. Місцеві свідчать, що чоловіків в місті знімають з автобусів, шукають по домівках і вулицях", - зазначила вона.
В ОРДЛО російські силовики придушили протести родичів "мобілізованих". Зараз загарбники шукають чоловіків у житлових кварталах, на підприємствах. Відмова загрожує тортурами й арештами.
У тимчасово окупованій Запорізькій області росіяни формують списки "добровольців" для "захисту" міст і сіл від ЗСУ. Українців шукають по будинках і затримують на блокпостах.
"Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах", - наголосила Людмила Денісова.
Вона закликала Комісію ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.
- 26 травня очільник ОВА Олександр Старух розповів, що на Запоріжжі окупанти проголошують видачу паспортів, зокрема щоб "мобілізувати" людей.
- 29 травня Людмила Денісова зазначила, що в ОРДЛО "мобілізовані" до російської армії виходили на протести, були перестрілки між місцевими й окупантами.
- 2 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни проводять примусову мобілізацію в ОРДО.
- 18 червня писали, що в Маріуполі окупанти найближчим часом планують "мобілізувати" засуджених.
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