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Головна війна з Росією В ОРДЛО бунтують українці, "мобілізовані" до армії РФ, - Денісова

В ОРДЛО бунтують українці, "мобілізовані" до армії РФ, - Денісова

29 травня, 2022 неділя
15:24
війна з Росією Людмила Денісова

В ОРДЛО "мобілізовані" до російської армії виходять на протести, відбуваються перестрілки між місцевими й окупантами

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом". У зв’язку з цим готуються  акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - зауважила вона.

Були випадки перестрілок між "мобілізованими" українцями й окупантами. "Військова прокуратура" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише погіршило ситуацію. За інформацією правозахисників, упродовж останніх двох тижнів тисячі мешканців ОРДЛО склали зброю.

"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах", - наголосила Людмила Денісова.

Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини Росії.

  • "Мобілізовані" з ОРДО шукають правозахисні організації для втечі з війни.

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