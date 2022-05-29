Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом". У зв’язку з цим готуються акції протесту "призовників" та їхніх дружин проти "влади" самопроголошених псевдодержавних формувань", - зауважила вона.

Були випадки перестрілок між "мобілізованими" українцями й окупантами. "Військова прокуратура" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише погіршило ситуацію. За інформацією правозахисників, упродовж останніх двох тижнів тисячі мешканців ОРДЛО склали зброю.

"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах", - наголосила Людмила Денісова.

Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини Росії.

"Мобілізовані" з ОРДО шукають правозахисні організації для втечі з війни.

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