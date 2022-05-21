Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - скаржиться "мобілізований! своїй дружині в перехопленій розмові.

Росіяни порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.

Жінка зазначає, що немає сенсу щось комусь доводити. Чоловік просить її знайти того, хто міг би допомогти.

""В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (Пушилін, - ред.) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине - они наши враги, я буду предателем. К кому идти? Просто самому куда-то петлять и все", - скаржиться він.

У СБУ радять окупантам телефонувати за номером 2402 та здаватися в полон.

"Ця "гаряча лінія" спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть. Працює як для російських, так і для українських номерів", - зазначили в українській спецслужбі.

Згідно з перехопленою СБУ розмовою, окупантам, які воюють в Україні, не виплачують зарплатню.

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