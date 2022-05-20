Окупантам, які воюють в Україні, не виплачують зарплатню, - СБУ

Запис розмови СБУ опублікувала у telegram.

У розмові з дружиною загарбник каже, що не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними за 2 весняні місяці: "має прийти відразу за березень і до 20 числа – за квітень. Але я не вірю в це. Бо вже прокуратура у бригаді у нас у Будьоновську працює за ці гроші. Тому що реально не виплачують людям".

В СБУ вважають, що одна з причин такої "економії" – бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат. Бо ж у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі. В той час російські військовослужбовці деморалізовані та не бачать сенсу продовжувати боротьбу.

"А толку ми тут? За кого боремося? Ні за кого взагалі! Знаходимося хрін знає де", - каже окупант.

СБУ перехопило розмову в якій російський окупант просить дружину замовити наркотики та алкоголь для командира та підрозділу. На купівлю таких товарів в одному із підрозділів ворога навіть є "общак".

СБУ опублікувала фото окупантів, які влаштували в українській школі казарми та вели звідти вогонь.

Окупант з Росії розповів дружині про те, як розстрілює мирних українців, які намагаються тікати з окупованої території. Жінка підтримала такі дії рашистів.

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