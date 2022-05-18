СБУ опублікувала фото окупантів, які влаштували в українській школі казарми та вели звідти вогонь
CБУ опублікували фотодокази з телефону загарбника, який перебував у школі міста Білозерка на Херсонщині
Про це Служба безпеки повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі", – говорять у СБУ.
На фото військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін.
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СБУ продовжує перехоплювати розмови окупантів:"Мне их не жалко, даже мирное население. Так что мы хе*ачим".
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