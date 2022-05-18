Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

Підрозділ окупантів з РФ на сході України винищує мирне населення, яке не хоче жити при їхній владі та намагаються втекти.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – розповів російський загарбник.

Дружина теж підтримує такі дії: "Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко".

Служба безпеки України продовжує документує факти воєнних злочинів Росії для міжнародних судів.

СБУ перехопила розмову, у якій російський окупант скаржиться на відсутність фінансової підтримки від керівництва та заздрить зброї ЗСУ.

Служба безпеки затримала російську агентурну мережу, яка готувала проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва та вивідувала інформацію про позиції українських військових

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