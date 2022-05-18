"Мне их не жалко, даже мирное население. Так что мы хе*ачим": СБУ перехопила розмову окупанта
Окупант з Росії відверто розповів дружині про те, як розстрілює мирних українців, які намагаються тікати з окупованої території. Жінка підтримала такі дії рашистів
Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.
Підрозділ окупантів з РФ на сході України винищує мирне населення, яке не хоче жити при їхній владі та намагаються втекти.
"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – розповів російський загарбник.
Дружина теж підтримує такі дії: "Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко".
Служба безпеки України продовжує документує факти воєнних злочинів Росії для міжнародних судів.
- СБУ перехопила розмову, у якій російський окупант скаржиться на відсутність фінансової підтримки від керівництва та заздрить зброї ЗСУ.
- Служба безпеки затримала російську агентурну мережу, яка готувала проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва та вивідувала інформацію про позиції українських військових
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