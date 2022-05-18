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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Мне их не жалко, даже мирное население. Так что мы хе*ачим": СБУ перехопила розмову окупанта

"Мне их не жалко, даже мирное население. Так что мы хе*ачим": СБУ перехопила розмову окупанта

18 травня, 2022 середа
16:01
війна з Росією СБУ

Окупант з Росії відверто розповів дружині про те, як розстрілює мирних українців, які намагаються тікати з окупованої території. Жінка підтримала такі дії рашистів

Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

Підрозділ окупантів з РФ на сході України винищує мирне населення, яке не хоче жити при їхній владі та намагаються втекти. 

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачим и пох*р", – розповів російський загарбник. 

Дружина теж підтримує такі дії: "Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко". 

Служба безпеки України продовжує документує факти воєнних злочинів Росії для міжнародних судів. 

  • СБУ перехопила розмову, у якій російський окупант скаржиться на відсутність фінансової підтримки від керівництва та заздрить зброї ЗСУ.
  • Служба безпеки затримала російську агентурну мережу, яка готувала проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва та вивідувала інформацію про позиції українських військових

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Росія
СБУ
окупанти
схід України
воєнні злочини Росії
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