Випитували секретну інформацію у військових: СБУ знешкодила російську агентурну мережу у Миколаєві
СБУ затримала російську агентурну мережу, яка готувала проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва та вивідувала інформацію про позиції українських військових
Про це повідомляє Служба безпеки України.
До складу групи входили 5 місцевих мешканців, вони працювали під кураторством генерала російських окупаційних сил.
Агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Також намагались вивідувати дані про позиції українських підрозділів – випитували під виглядом дружньої розмови з військовослужбовцями.
Як зазначають у СБУ, після виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.
Затриманим повідомили про підозру у державній зраді.
- СБУ перехопила розмову, у якій російський окупант скаржиться на відсутність фінансової підтримки від керівництва та заздрить зброї ЗСУ.
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