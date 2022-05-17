Випитували секретну інформацію у військових: СБУ знешкодила російську агентурну мережу у Миколаєві

Про це повідомляє Служба безпеки України.

До складу групи входили 5 місцевих мешканців, вони працювали під кураторством генерала російських окупаційних сил.

Агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Також намагались вивідувати дані про позиції українських підрозділів – випитували під виглядом дружньої розмови з військовослужбовцями.

Як зазначають у СБУ, після виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді.

СБУ перехопила розмову, у якій російський окупант скаржиться на відсутність фінансової підтримки від керівництва та заздрить зброї ЗСУ.

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