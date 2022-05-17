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Випитували секретну інформацію у військових: СБУ знешкодила російську агентурну мережу у Миколаєві

17 травня, 2022 вiвторок
15:34
війна з Росією СБУ

СБУ затримала російську агентурну мережу, яка готувала проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва та вивідувала інформацію про позиції українських військових

Про це повідомляє Служба безпеки України.

До складу групи входили 5 місцевих мешканців, вони працювали під кураторством генерала російських окупаційних сил.

Агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Також намагались вивідувати дані про позиції українських підрозділів – випитували під виглядом дружньої розмови з військовослужбовцями.

Як зазначають у СБУ, після виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді.

  • СБУ перехопила розмову, у якій російський окупант скаржиться на відсутність фінансової підтримки від керівництва та заздрить зброї ЗСУ.

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СБУ
ДРГ
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