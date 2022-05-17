Про це інформує Служба безпеки України.

З перехоплення телефонної розмови між військовим-контрактником ЗС РФ, що воює на Запоріжжі, та його другом, яку СБУ оприлюднила зранку 17 травня, стає відомо, що армія Росії із жахом очікує на нові поставки іноземної зброї ЗСУ.

"Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас", – скаржиться своєму другові окупант.

У ході розмови росіянин насміхається з "величі" своєї країни та повідомляє, що навіть прості квадрокоптери окупанти вимушені просити у неофіційних спонсорів та небайдужих цивільних.

"Россия – дикая держава, бл*дь. Сами замутили ту: спецоперацию... Россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики. Нам школьники гуманитарку собирают", - розповідає загарбник.

Як передає СБУ, росіяни також із жахом слідкують за новинами про міжнародні поставки якісної зброї Збройним силам України.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…", - бідкається окупант.

У перехопленій розмові від 15 травня окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями

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