"Все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда". Перехоплена розмова російських окупантів
Російські окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями
Про це СБУ стало відомо з перехопленої розмови окупантів.
Фосфорні та касетні засоби ураження особливо небезпечні, вважаються негуманним видом озброєння, які заборонені міжнародними конвенціями. У розмові загарбник зізнався, що Росія продовжує порушувати закони та звичаї війни..
"Да все ждут, когда Володьку (Володимира Путіна, – ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "тополя", нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорить один окупант іншому.
Від 2014 року росіяни неодноразово використовували заборонену зброю, фіксує СБУ. З початку повномасштабного вторгнення кількість та жорстокість цих воєнних злочинів зросла по всій лінії фронту.
"Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання", – додають в СБУ.
- 14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
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