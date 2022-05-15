Про це СБУ стало відомо з перехопленої розмови окупантів.

Фосфорні та касетні засоби ураження особливо небезпечні, вважаються негуманним видом озброєння, які заборонені міжнародними конвенціями. У розмові загарбник зізнався, що Росія продовжує порушувати закони та звичаї війни..

"Да все ждут, когда Володьку (Володимира Путіна, – ред.) это все зае*ет, он войска выведет и "тополя", нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорить один окупант іншому.

Від 2014 року росіяни неодноразово використовували заборонену зброю, фіксує СБУ. З початку повномасштабного вторгнення кількість та жорстокість цих воєнних злочинів зросла по всій лінії фронту.

"Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання", – додають в СБУ.

14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

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