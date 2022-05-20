Коньяк і наркотики. Російські солдати в перехопленій розмові діляться "секретами" ведення війни

Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – просить дружину окупант.

Жінка у відповідь: "Надеюсь, это не тебе". Ворог заперечив і сказав, що то для командира: "Ему попозже командир 5 тыс. скинет".

Вживання та розповсюдження наркотиків на фронті для росіян вже звична справа, розповідає сам окупант: "У нас кто-то здесь наркоту про*бал и теперь нах*й все считают".

Також загарбник нагадав дружині про необхідність передати алкоголь: "Если на коньяк не хватит, то пусть он с тех денег возьмет".

В СБУ цю ситуацію коментують так:

"Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію "в тонусі" на війні в Україні".

Російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного.

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