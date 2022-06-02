Росіяни проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях і руйнують цивільну інфраструктуру на Донеччині – Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

"Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, за наявною інформацією, у лікувальні заклади тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області в період 27-28 травня 2022 року потрапили 115 поранених та 32 тіла загиблих", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в генштабі повідомляють про масові руйнування окупантами цивільної інфраструктури, зокрема на Донеччині.

"На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, бойові дії тривають", – повідомляють у генеральному штабі.

Також рашисти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому – окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, але успіху не мав.

На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів.

Нагадаємо, міністерство оборони за тиждень поставило для ЗСУ понад 26 тис. бронежилетів, більше 10 тис. шоломів, більше 10 тис. пар взуття і понад 26 тис. комплектів польової форми.

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