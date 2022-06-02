26 тис. бронежилетів і 10 тис. касок: у Міноборони відзвітували про поставки за тиждень
За період з 24 травня до 1 червня Міністерство оборони поставило для Збройних Сил понад 26 тис. бронежилетів, більше 10 тис. шоломів, більше 10 тис. пар взуття і понад 26 тис. комплектів польової форми
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр
"На кінець квітня ми мали співвідношення по бронежилетах 50/50 – 50% куплених і поставлених міністерством оборони, а інші 50% – волонтери і міжнародна допомога. На травень ми вже маємо інше співвідношення – 65% складають поставки по лінії Міністерства оборони", – зазначила Маляр.
Також вона прозвітувала про грошове грошове забезпечення військовослужбовців.
"Загалом за 5 місяців (січень-травень) на грошове забезпечення військовослужбовцям перераховано майже 232 млрд грн – у 3,8 разів більше, ніж за весь минулий рік.
Витрати на високоточну зброю, бронетехніку, артилерійську техніку БПЛА склали у 5,6 разів більше, ніж призначалося на озброєння в бюджеті на 2022 рік. Окремо на відновлення техніки спрямовано 15,8 млрд гривень", – повідомила заступниця міністра.
- Нагадаємо, Міноборони повідомило, що на застосунок єВорог надійшло вже понад 700 заявок про колаборантів..
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