26 тис. бронежилетів і 10 тис. касок: у Міноборони відзвітували про поставки за тиждень

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"На кінець квітня ми мали співвідношення по бронежилетах 50/50 – 50% куплених і поставлених міністерством оборони, а інші 50% – волонтери і міжнародна допомога. На травень ми вже маємо інше співвідношення – 65% складають поставки по лінії Міністерства оборони", – зазначила Маляр.

Також вона прозвітувала про грошове грошове забезпечення військовослужбовців.

"Загалом за 5 місяців (січень-травень) на грошове забезпечення військовослужбовцям перераховано майже 232 млрд грн – у 3,8 разів більше, ніж за весь минулий рік.

Витрати на високоточну зброю, бронетехніку, артилерійську техніку БПЛА склали у 5,6 разів більше, ніж призначалося на озброєння в бюджеті на 2022 рік. Окремо на відновлення техніки спрямовано 15,8 млрд гривень", – повідомила заступниця міністра.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, що на застосунок єВорог надійшло вже понад 700 заявок про колаборантів..

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb