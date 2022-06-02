Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Також у міністерстві нагадали про те, як можна повідомити про виявленого ворога та про те, що завжди треба бути обережним та обачним.

Отож, щоби повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків потрібно:

Зайти до чатбота єВорог з головного екрана застосунку Дія або за посиланням у Telegram;

Вибрати опцію "Повідомити про колаборантів";

Вказати їхню геолокацію та додати фото або відео;

Описати, чому ви вважаєте людину колаборантом та подробиці її допомоги ворогу.

Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, можна надіслати заявку тільки з текстом. Проте розказати про всі подробиці.

"Знімайте колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. А після повідомлення в чатбот не забудьте видалити листування з єВорогом та фото з вашого телефона. Вдячні кожному, хто бере до рук цифрову зброю. Продовжуйте це робити й далі. Наблизимо перемогу та відновимо справедливість разом!", - зазначають у Міністерстві.

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