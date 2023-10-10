OPINION
Не телемарафон. Або що показують медіа про війну в Ізраїлі
Останнім часом дивився CNN та BBC про війну в Ізраїлі. Кілька спостережень
- Багато хто із запрошених експертів та самих телеведучих критикує ідею блокади Гази. Ідея колективної відповідальності всього народу явно не вважається правильною. На цьому фоні наша позиція про колективну відповідальність росіян навряд чи буде сприйнята.
- Журналісти знімають переміщення військової техніки, показують це в прямому ефірі. Явно інше ставлення військових Ізраїлю до журналістів в цьому питанні. Як в інших — поки не зрозуміло.
- Дуже багато інтервʼю із рідними загиблих чи заручників. Це дуже важко дивитися. Батько, який в прямому ефірі розповідає як загинула його донька, брат який показує фото його сестри й не знає чи вона жива. Наш випадок з інтервʼю із мамою із Винниці, яка втратила дитину після удару по центру, для CNN - явно нормальна практика.
- Крім представників ізраїльської армії та уряду в ефірі є також і араби та палестинці, які багато критикують євреїв.
- Отже, це не телемарафон )))
- І знову нагадування всім, хто починає паніку — ось, дивіться американські чи європейські журналісти не за нас! Журналісти такого рівня ні за кого. І не повинні бути за когось. Так влаштовані світові медіа. Це просто треба розуміти, аби потім не розчаровуватись.
Про автора: Владислав Головін, незалежний журналіст
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