"Не тільки мир на наших умовах": головнокомандувач Залужний назвав можливі шляхи успіху України у війні з РФ
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що вступ України в НАТО та ЄС буде успіхом у війні з Росією
Про це він заявив на міжнародній конференції з гендерної освіти в секторі безпеки та оборони, повідомляє пресслужба Міноборони.
Залужний зазначив, що для досягнення цієї стратегічної мети потрібно "зробити багато домашніх завдань, в тому числі й у Збройних силах".
"Справжньою перемогою в цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - наголосив він.
За його словами, це не просто перехід на стандарти НАТО в підготовці, управлінні військами або адмініструванні.
"Це перш за все ментальні зміни, які передбачають відданість цінностям і принципам: повазі до прав людини, гідності та цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок. Наявність власної гідності та поваги до гідності інших людей формують атмосферу, в якій немає місця дискримінації за будь-якою ознакою", - додав головнокомандувач.
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