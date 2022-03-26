"Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві
"Не лише Путін. Це роблять російські солдати з мовчазної згоди всієї Росії". Заступник командиру "Азову" звернувся до Заходу та РФ
Заступник командиру добровольчого полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в суботу, 26 березня 2022 року, оприлюднив відеозвернення
Його заява вийшла на полковому ТГ-каналі "Азов - Маріуполь", передає Еспресо.TV.
Своє звернення офіцер адресував "до західних друзів та до тих росіян, що вміють думати".
Ось повна версія сказаного Паламарем
"Слава Україні! Я звертаюся до західних друзів та до тих росіян, ящо вміють думати. Ми воюємо з військовими злочинцями, які щодня вбивають сотні жителів України. Ті, хто вбив тисячі жінок та дітей у місті Маріуполі. Ми воюємо з тими, хто збив малазійський "Боїнг", з тими, хто відібрав Крим і частину Донецької та Луганської області. Наші військові у червні 2014 року не дозволили окупувати Маріуполь. Це військові, які після обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі ціною своїх життів пішли в атаку, відкинувши ворожу артилерію, після чого мирних жителів ніхто більше не обстрілював. До 24 лютого 2022 року.
Ви повинні розуміти, що таке "Азов". Це чоловіки, які у своїй переважній більшості взяли до рук зброю, бо на нас напали росіяни. Знайте, що у лавах "Азову" воюють бійці з ампутованими ногами - на протезах, із чотирма пораненнями… Вони самі, схожі на Маріуполь, обстріляні окупантами, але живі, сповнені любові до волі.
Я прошу вас не плутати поняття патріотизму та нацизму. Патріотизм - це коли ти любиш матір більше за сусідську. Це коли ти любиш свою землю більше за ту, яка дає кращий урожай. Коли тобі твій народ найкращий у світі. Коли ти борониш свою країну, а не нападаєш на інших. Наші військові ніколи не вторгалися в Грузію, в Чечню, в Придністров'я, в Сирію... Ми ніколи не намагалися захопити чужі землі, але нам доводиться протистояти справжнім нацистам 21 століття - росіянам.
Не лише Путіну. Визнайте. Це не він пілотує літаки, що скидають бомби на лікарні, не він - артилерист, який руйнує житлові будинки, ховаючи людей живцем під завалами. Це роблять російські солдати з мовчазною згодою всієї Росії. Згоди захоплювати, руйнувати, ґвалтувати, вбивати...
Мені б хотілося, щоб рано чи пізно всі ті хлопці, які зараз воюють за Україну, змогли сказати "Привіт, батьки", "Привіт, кохана", "Як ви, діти? Тепер ви на повну безпеку, мої любі!"
І ці слова стануть правдою лише за умови вашого усвідомлення, хто є ворогом. І вашої боротьби, аби не бути причетними до цього злочину".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+9°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
26 березня
19:30
Збірні Нідерландів та Данії зіграють з прапором України на футболках та пожертвують кошти дітям, які постраждали від російської агресії
19:20
Генштаб: на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшують кількість блокпостів, щоб перешкодити пересування місцевим
18:51
Бачила перед собою картинки бойових дій: українка Костевич розповіла, що її надихало на перемогу на ЧЄ зі стрільби
18:45
Оновлено
Сталося два ракетні удари в межах Львова, попередньо – п'ятеро постраждалих, – голова Львівської ОВА
18:25
Олімпійський чемпіон Абраменко розповів, як російський спортсмен відреагував на правду про війну в Україні
18:00
Російський фашизм може досягти інших країн: Український фігурист, який дістався на ЧС з-під бомбардувань у Харкові, попередив світ про загрозу
17:54
Кулеба і Резніков передали Байдену уламок ракети, якою окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворочості та безпеки