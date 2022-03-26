"Не лише Путін. Це роблять російські солдати з мовчазної згоди всієї Росії". Заступник командиру "Азову" звернувся до Заходу та РФ

Його заява вийшла на полковому ТГ-каналі "Азов - Маріуполь", передає Еспресо.TV.





Своє звернення офіцер адресував "до західних друзів та до тих росіян, що вміють думати".Ось повна версія сказаного Паламарем"Слава Україні! Я звертаюся до західних друзів та до тих росіян, ящо вміють думати. Ми воюємо з військовими злочинцями, які щодня вбивають сотні жителів України. Ті, хто вбив тисячі жінок та дітей у місті Маріуполі. Ми воюємо з тими, хто збив малазійський "Боїнг", з тими, хто відібрав Крим і частину Донецької та Луганської області. Наші військові у червні 2014 року не дозволили окупувати Маріуполь. Це військові, які після обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі ціною своїх життів пішли в атаку, відкинувши ворожу артилерію, після чого мирних жителів ніхто більше не обстрілював. До 24 лютого 2022 року.Ви повинні розуміти, що таке "Азов". Це чоловіки, які у своїй переважній більшості взяли до рук зброю, бо на нас напали росіяни. Знайте, що у лавах "Азову" воюють бійці з ампутованими ногами - на протезах, із чотирма пораненнями… Вони самі, схожі на Маріуполь, обстріляні окупантами, але живі, сповнені любові до волі.Я прошу вас не плутати поняття патріотизму та нацизму. Патріотизм - це коли ти любиш матір більше за сусідську. Це коли ти любиш свою землю більше за ту, яка дає кращий урожай. Коли тобі твій народ найкращий у світі. Коли ти борониш свою країну, а не нападаєш на інших. Наші військові ніколи не вторгалися в Грузію, в Чечню, в Придністров'я, в Сирію... Ми ніколи не намагалися захопити чужі землі, але нам доводиться протистояти справжнім нацистам 21 століття - росіянам.Не лише Путіну. Визнайте. Це не він пілотує літаки, що скидають бомби на лікарні, не він - артилерист, який руйнує житлові будинки, ховаючи людей живцем під завалами. Це роблять російські солдати з мовчазною згодою всієї Росії. Згоди захоплювати, руйнувати, ґвалтувати, вбивати...Мені б хотілося, щоб рано чи пізно всі ті хлопці, які зараз воюють за Україну, змогли сказати "Привіт, батьки", "Привіт, кохана", "Як ви, діти? Тепер ви на повну безпеку, мої любі!"І ці слова стануть правдою лише за умови вашого усвідомлення, хто є ворогом. І вашої боротьби, аби не бути причетними до цього злочину".