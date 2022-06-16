Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Зараз зброя сильніша, ніж в часи Другої світової війни. Артилерія б‘є далі. На своєму досвіді можу сказати, що кількість завжди впливає на якість. Це ресурс і можливість інструкторів. Зараз навчання йде, але воно не досить глибоке. Так відбувається у всіх арміях, де проводиться мобілізація. Я брав участь у навчанні бригад, які на початку війни були мобілізовані й кинуті в бій, ми вчили солдатів стріляти з артилерії, мінометів, вчили проводити розвідку. Зараз бійці вже працюють самостійно. Зараз немає можливості навчити досконально бригади, які знаходяться в корпусах резервів й проходять навчання. Бійців готують, але потрібен час, у нас його немає. На перше місце виставляють підготовку, наскільки це можливо, - зауважив полковник.

Костенко також додав, що на перших етапах мобілізації військкомати спрацювали непрофесійно.

"Не хотілося б, щоб ми кількістю добирали якість. На початку мобілізації почали брати всіх. Було багато людей, які не служили в армії, але люди були морально готові захищати країну. Були люди у яких не збігатися облікові військові спеціальності. Зараз це налагоджується, але час втрачено". - наголосив полковник.