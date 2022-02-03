Не важливо, де поставити крапку у війні, важливо, щоб усі були готові до цього, - Зеленський про пропозицію Ердогана провести переговори з Путіним у Туреччині

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на церемонію підписання двосторонніх документів й брифінг очільників держав.



Зеленський назвав підписання угоди про зону вільної торігвлі історичним моментом, зазначивши, що це нові можливості бізнесу, прибутки, інвестиції та робочі місяця.



"Є речі більш важливі, це безпека та мир, тому виклики, які постають, та їх подолання були основною темою нашої зустрічі", - додав Зеленський, подякувавши Ердогану за активну участь Туреччини у Кримській платформі та підтримку кримських татар.



Він подякував Ердогану за захист прав кримчан і побудову житла для переселенців з Криму, а також за пропозицію стати посередником у переговорах України та РФ.



"Окремо хочу подякувати за ініціативу стати посередником між Україною та Росією...Не важливо де поставити крапку в війні, важливо, щоб всі були готові до цього", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ.