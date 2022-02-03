"Робитимемо все, щоб закінчилася криза двох країн": Ердоган про готовність Туреччини прийняти саміт Зеленського й Путіна

Про це він сказав на прессконференції за підсумками зустрічі з президентом України, передає Еспресо.TV.



"Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми продожуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, включно з Кримом", - сказав Ердоган.



Він додав, що "деякі безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ"



"Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців, що мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. Як я наголошував, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн. Ми з задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або переговорів на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу", - зазначив президент.



Він додав, що мають бути виконані Мінські угоди.



"Ми надаємо великого значення СММ ОБСЄ в Україні в точці контролю конфлікту на Донбасі. Ми щиро віримо, що криза буде врегульована мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", - підсумував Ердоган.





29 листопада 2021 року Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.