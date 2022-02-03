"Робитимемо все, щоб закінчилася криза двох країн": Ердоган про готовність Туреччини прийняти саміт Зеленського й Путіна
Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ
Про це він сказав на прессконференції за підсумками зустрічі з президентом України, передає Еспресо.TV.
"Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми продожуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, включно з Кримом", - сказав Ердоган.
Він додав, що "деякі безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ"
"Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців, що мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. Як я наголошував, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн. Ми з задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або переговорів на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу", - зазначив президент.
Він додав, що мають бути виконані Мінські угоди.
"Ми надаємо великого значення СММ ОБСЄ в Україні в точці контролю конфлікту на Донбасі. Ми щиро віримо, що криза буде врегульована мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", - підсумував Ердоган.
- 29 листопада 2021 року Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе