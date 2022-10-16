Не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО, - Кулеба
Під час масової тривоги в неділю, 16 жовтня, голова Київської ОВА Олексій Кулеба, закликав українців не викладати в мережу роботу ППО
Про це він написав у себе в telegram.
"Повітряна тривога майже по всій території України! Перебувайте в укриттях та зберігайте спокій. У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО!", - йдеться у повідомленні.
- 16 жовтня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.
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