Системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України
На її думку, про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня, передає Presseportal.
"Ми побачили на початку тижня, наскільки важливою є протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити, також завдяки нашим поставкам зброї", - сказав Бербок.
Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.
"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в межах "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – сказала Бербок.
- Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягала на швидкому прийнятті рішення про постачання Україні німецьких бойових танків
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