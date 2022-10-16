На її думку, про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня, передає Presseportal.

"Ми побачили на початку тижня, наскільки важливою є протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити, також завдяки нашим поставкам зброї", - сказав Бербок.

Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.

"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в межах "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – сказала Бербок.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягала на швидкому прийнятті рішення про постачання Україні німецьких бойових танків