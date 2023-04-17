Хіба міг я навесні 2019, коли клеїв у своєму під'їзді на Осокорках наліпки "Порох — сила, кокс — могила", що саме Зеленський відкриє для мене та ПЦУ Мазепинський храм спочатку на Різдво, а потім і на Великдень?

Здається, що саме парадокс не дає дурній історії рознести цю дурну планету в хлам.

Якщо ти знаєш сценарій (чи навіть тисячу) наперед, то хіба не досягнеш кульмінації? Хіба не вийде їх змікшувати? Та можна.

Але всі твої плани вб'є Парадокс.

Хіба міг намісник Імператора Світу — римський прокуратор Понтій Пилат, уявити що сценарій його Вічного Світу зруйнує якийсь божевільний маргінал, якого йому навіть трохи жаль було?

Хіба могла Революція прийти в Рим з забутої богами Палестини й окупувати Римський світ та врешті майже всю Ойкумену?

Коли я вже вдруге цього року приходжу до Успенського храму Києво-Печерської Лаври, то тихенько посміхаюся.

Я ж в храмі на який опортуніст Іван Мазепа дав 100 тисяч злотих, а ще мільйон на мури довкола.

Коли я вже вдруге цього року приходжу до Успенського храму Києво-Печерської Лаври, то тихенько посміхаюся. Я ж в храмі на який опортуніст Іван Мазепа дав 100 тисяч злотих, а ще мільйон на мури довкола

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Я в храмі, який мені відкрив опортуніст Володимир Зеленський, бо з 19 років я не заходив туди, де мені смерділо русскіми бабками та русскіми бабкамі.

Я в храмі, який опортуніст Зеленський не міг би відкрити для мене, якби опортуніст Порошенко не вигриз би Томос і також завдяки тим 100 тисячам злотих опортуніста Мазепи.

Ясновельможні Опортуністи!

Бо це в совку опортуніст щось погане, як джинси та Бітлз, а своєму природному звучанні opportunity - це можливість.

Всі вони використали свою можливість. По-різному. Десь краще, десь гірше.

А ось Понтій Пилат не скористався.

Римський прокуратор не був опортуністом.

Вдруге з початку року я тішуся, що і прокуратор чорта на Землі — не опортуніст. Путін все ж не скористався можливостями: мою паску в Лаврі освятили зі словами: "Христос Воскрес"

І хтозна чи Христос змінив би світ і став би візіонером, а не дивним сектантом, що цікавий лише історикам, якби правитель Юдеї скористався своєю можливістю.

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Вдруге з початку року я тішуся, що і прокуратор чорта на Землі — не опортуніст.

Путін все ж не скористався можливостями: мою паску в Лаврі освятили зі словами:

- Христос Воскрес, із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував.

А не:

Хрістосє воскрєсє.

Нє воскрєсє, бл*, нє воскрєсє.