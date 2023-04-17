Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Нє воскрєсє, бл*, нє воскрєсє
OPINION

Нє воскрєсє, бл*, нє воскрєсє

Олег Манчура
17 квітня, 2023 понедiлок
12:05
Погляд Олег Манчура

Хіба міг я понад 20 років тому, на зустрічі Івана Павла II на Сихові знати, що саме Папа Римський стане тригером, аби я забув дорогу до своєї УГКЦ спершу на Різдво, а тепер і на Великдень?

Хіба міг я навесні 2019, коли клеїв у своєму під'їзді на Осокорках наліпки "Порох — сила, кокс — могила", що саме Зеленський відкриє для мене та ПЦУ Мазепинський храм спочатку на Різдво, а потім і на Великдень?

Здається, що саме парадокс не дає дурній історії рознести цю дурну планету в хлам.

Якщо ти знаєш сценарій (чи навіть тисячу) наперед, то хіба не досягнеш кульмінації? Хіба не вийде їх змікшувати? Та можна.

Але всі твої плани вб'є Парадокс.

Хіба міг намісник Імператора Світу — римський прокуратор Понтій Пилат, уявити що сценарій його Вічного Світу зруйнує якийсь божевільний маргінал, якого йому навіть трохи жаль було?

Хіба могла Революція прийти в Рим з забутої богами Палестини й окупувати Римський світ та врешті майже всю Ойкумену?

Коли я вже вдруге цього року приходжу до Успенського храму Києво-Печерської Лаври, то тихенько посміхаюся.

Я ж в храмі на який опортуніст Іван Мазепа дав 100 тисяч злотих, а ще мільйон на мури довкола.

Коли я вже вдруге цього року приходжу до Успенського храму Києво-Печерської Лаври, то тихенько посміхаюся. Я ж в храмі на який опортуніст Іван Мазепа дав 100 тисяч злотих, а ще мільйон на мури довкола

Читайте також: Ісус Христос — суперзірка

Я в храмі, який мені відкрив опортуніст Володимир Зеленський, бо з 19 років я не заходив туди, де мені смерділо русскіми бабками та русскіми бабкамі.

Я в храмі, який опортуніст Зеленський не міг би відкрити для мене, якби опортуніст Порошенко не вигриз би Томос і також завдяки тим 100 тисячам злотих опортуніста Мазепи.

Ясновельможні Опортуністи!

Бо це в совку опортуніст щось погане, як джинси та Бітлз, а своєму природному звучанні opportunity - це можливість.

Всі вони використали свою можливість. По-різному. Десь краще, десь гірше.

А ось Понтій Пилат не скористався.

Римський прокуратор не був опортуністом.

Вдруге з початку року я тішуся, що і прокуратор чорта на Землі — не опортуніст. Путін все ж не скористався можливостями: мою паску в Лаврі освятили зі словами: "Христос Воскрес"

І хтозна чи Христос змінив би світ і став би візіонером, а не дивним сектантом, що цікавий лише історикам, якби правитель Юдеї скористався своєю можливістю.

Читайте також: ПЦУ не буде "державною церквою"

Вдруге з початку року я тішуся, що і прокуратор чорта на Землі — не опортуніст.

Путін все ж не скористався можливостями: мою паску в Лаврі освятили зі словами:

- Христос Воскрес, із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував.

А не:

Хрістосє воскрєсє.

Нє воскрєсє, бл*, нє воскрєсє.

Новини
Україна
РПЦ
Петро Порошенко
УПЦ МП
Володимир Зеленський
Війна з Росією
томос
ПЦУ
Читайте також:
15 квітня, 2023 субота
У Нідерландах біженці з України вийшли на протест із вимогами кращих умов проживання
17 квітня, 2023 понедiлок
РФ активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на 4 напрямках, ЗСУ відбили 60 атак
Сватове-Кремінна. Карта. 07/04/23
15 квітня, 2023 субота
На Луганщині росіяни впритул наблизилися до Білогорівки, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
17 квітня
12:15
пенсія
До Ради внесли законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення
12:13
Допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну: СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсон"
12:03
Аліна Ягупова (праворуч)
Українська баскетболістка вперше стала переможницею Євроліги
11:44
Оновлено
У Раді не виключають, що в майбутньому повістки надсилатимуть через Дію. У Мінцифри заперечили такі плани
11:38
Олексій Резніков
Резніков перепросив за порівняння втрат ЗСУ із кількістю жертв землетрусу в Туреччині
11:21
електроенергія
Україна почала експортувати електроенергію до Словаччини
11:19
Павло Шкапенко, Жан-П'єр Папен та Сергій Леженцев (зліва - направо)
У віці 50 років помер ексфутболіст "Динамо" Павло Шкапенко
11:02
гелікоптери, сайт збройних сил Швеції
У Швеції стартують найбільші за чверть століття військові навчання, Україна – серед учасниць
10:57
путін та шойгу
Путін вказав Шойгу пріоритетний напрямок застосування збройних сил РФ
10:44
Ворог обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини з мінометів і гранатомета
10:37
Секретар РНБО Олексій Данілов
"Знає вузьке коло осіб": Данілов прокоментував витік даних про контрнаступ ЗСУ
10:23
Верещук роз'яснила алгоритм забору генетичного матеріалу у військових
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 17 квітня: ціни в обмінниках
10:08
Ексклюзив
Зерно
Рішення про заборону імпорту зерна з України повʼязане з парламентськими виборами в Польщі, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
10:04
OPINION
Віктор Каспрук
"Чортова дюжина" Путіна
10:03
МіГ-29
Словаччина заявила, що передала Україні усі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29
09:52
на фото F-16
Росія може спровокувати техногенну катастрофу, атакуючи об’єкти атомної енергетики, - Ігнат про важливість отримання літаків F-16
09:45
Міноборони Британії: для розмінування України може знадобитися десятиліття
09:33
Оновлено
Ворог завдав удару по Запорізькій області: пошкоджено будинки й автівки, постраждав чоловік
09:21
російські військові окупанти
На Луганщині окупанти складають списки власників російських паспортів, щоб передати дані до "військкоматів"
09:19
Загиблі діти
В Україні кількість дітей, які загинули від рук російських військових, зросла до 470
09:06
Оновлено
Судан
Бойові дії в Судані: загинули 97 цивільних і десятки військових
08:54
На Великдень росіяни пошкодили щонайменше 11 будинків і домоволодіння на Харківщині, сталися займання
08:47
Навчання з протиракетної оборони США, Японії і Південної Кореї
США, Японія та Південна Корея розпочали навчання з протиракетної оборони
08:37
У Казахстані внаслідок вибуху газового балона обвалився під'їзд
У Казахстані внаслідок вибуху газового балона обвалився під'їзд: є загиблий і постраждалі
08:21
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Путін не досягне своїх цілей в Україні через рішучість G7, - Бербок
08:09
обстріл Херсонщини
Ворог випустив 170 снарядів по Херсонській області минулої доби
08:02
OPINION
Інститутуції важливі, але важливіші люди, які їх створять
07:58
Інфографіка
Втрати окупантів
Росія втратила за добу в Україні 590 військових, 8 дронів, 3 танки і засіб ППО
07:49
Олексій Резніков
Резніков заявив, що після перемоги планує піти у відставку
07:33
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових: 40 вбитих і 33 поранених
07:17
Італійська берегова охорона врятувала майже 600 мігрантів у Середземному морі
06:59
G7
П'ять країн G7 утворили альянс для витіснення РФ із міжнародного ринку ядерної енергії
06:48
Су-25 росія
РФ активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на 4 напрямках, ЗСУ відбили 60 атак
06:29
SpaceX вперше відправить у космос повністю інтегрований корабель Starship
06:10
ЧВК «Вагнер»
Попри напругу з міноборони РФ, вагнерівців посилюють сучасними засобами для захоплення Бахмута, - ISW
05:48
ІДІЛ
Бойовиків ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей у Сирії
05:26
Бєлгород вибух
У Бєлгороді сталися пожежі на цивільних об'єктах: росЗМІ кажуть про перебої зі світлом
01:52
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі його підлеглих у Судані
01:29
Чехія
У Празі проросійська партія провела антиурядову демонстрацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV