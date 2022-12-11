Про це він сказав у інтерв'ю фан-клубу російського "Зеніту" Fanproject.

За словами Тимощука, який під час війни РФ проти України продовжує працювати тренером клубу із Санкт-Петербургу, він не збирається залишати Росію.

"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, я не планую нікуди їхати", - сказав Тимощук.

Він назвав війну РФ проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що не мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно".

"Ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України та скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО", не свідчить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція. Моя – в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити", – сказав Тимощук, який грав за "Волинь","Шахтар", німеьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України.

Нагадаємо, 11 березня контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

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