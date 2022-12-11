"Не все так однозначно": ексфутболіст Тимощук вперше висловився про війну РФ проти України
Колишній футболіст української збірної Анатолій Тимощук назвав війну РФ проти України СВО та заявив, що не бачить різниці між українським та російським народами
Про це він сказав у інтерв'ю фан-клубу російського "Зеніту" Fanproject.
За словами Тимощука, який під час війни РФ проти України продовжує працювати тренером клубу із Санкт-Петербургу, він не збирається залишати Росію.
"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, я не планую нікуди їхати", - сказав Тимощук.
Він назвав війну РФ проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що не мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно".
"Ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України та скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО", не свідчить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція. Моя – в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити", – сказав Тимощук, який грав за "Волинь","Шахтар", німеьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України.
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Нагадаємо, 11 березня контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
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