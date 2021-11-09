Не все так однозначно: Олімпійський чемпіон з України відмовився називати Росію агресором
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко заявив, що для нього у російсько-українській війні "не все однозначно"
Про це повідомляє Tribuna.com.
За словами Абраменка, для нього неоднозначно, що Росія є агресором, окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.
"Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так: мені здається, що все це сплановано. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені. Я не знаю, хто там що вигадав. Я ж не в тих колах спілкуюсь. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають лише люди – що з нашого боку, що з їхнього", - сказав Абраменко.
Він додав, що "однозначною" для нього виглядає ситуація, як під час Другої світової війни, яку він назвав "великою вітчизняною".
"Однозначно це як у 42-му році, під час "великої вітчизняної війни". Хоча теж, ніхто ж правди не скаже – через що, як хто на якому боці, кого підтримував. Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити. Зрозуміло, коли показують, що коїться в АТО, мене злість бере. Але я адекватна людина. Якщо мене у дворі покусає один собака, я ж не буду потім усіх відстрілювати", - пояснив Абраменко.
За словами олімпійського чемпіона, він не розуміє, як у війні впродовж восьми років ніхто не може перемогти.
"Я не дуже цікавлюся цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть вирішити питання. Не розумію, що відбувається. Війна, і ніхто перемогти не може? Не розумію. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитись про щось? Тим більше із сусідами", - здивувався Абраменко.
У 2018 році Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль у змаганнях з фристайлу в лижній акробатиці на Олімпіаді у Пхьончхані та став першим спортсменом з нашої країни, який виграв нагороду зимових Ігор у чоловічих змаганнях.
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