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Не заважайте працювати волонтерам, - громадська діячка Ярова

3 червня, 2023 субота
10:26
Суспільство Дана Ярова

Дана Ярова волонтерка, голова ГО "Мрія дітей України", громадська діячка, зазначила, що спостерігає дуже дивні історії з боку держави стосовно спроб регулювати волонтерський рух

Це вона сказала в етері Еспресо.

Дана Ярова прокоментувала нещодавні активні обговорення громадськістю щодо спроб Мінфіну обкласти податком збори волонтерів, що спростував міністр фінансів України Сергій Марченко у Фейсбуці.

"Хочу зазначити, що навіть людина з невеличкого містечка, звідки пішли на фронт хлопці, починає збирати по сусідах на потреби своїх захисників. Ця людина - волонтер. Люди, які сидять та плетуть сітки, також волонтери. Ті, хто постійно у лікарнях та шукають ліки для пораненого бійця, теж волонтери. У нас війна, тобто все, що робиться на потреби нашим військовим на фронті – волонтерство. А щодо спроб регулювати волонтерство, хочу сказати - відійдіть і не заважайте", - наголосила громадська діячка.

Ярова зауважила, що там, де не справляється держава, допомагають волонтери, тому не потрібно їм заважати працювати.

"Мене взагалі здивував меседж міністра фінансів Сергія Марченка, що буде дозвіл завозити дрони, бо на сьогодні я вже збилася з рахунку, скільки передала розвідувальних та бойових дронів, а ще й передала снаряди. Це дуже дивні історії з боку держави стосовно спроб регулювати волонтерський рух. Моя порада – відійдіть і не заважайте нам робити свою справу, допомагати ЗСУ та бути нам тим опором, через який люди довіряють свої кошти на потреби армії", - підкреслила голова ГО "Мрія дітей України".

Україна
волонтери
Війна з Росією
волонтери і війна
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