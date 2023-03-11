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Головна війна з Росією "Купуємо бойові дрони та протитанкові снаряди до них", - волонтерка Дана Ярова
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"Купуємо бойові дрони та протитанкові снаряди до них", - волонтерка Дана Ярова

11 березня, 2023 субота
19:53
війна з Росією Дана Ярова із захисником України

Важливу техніку для фронту волонтерка закуповує на прохання Генштабу

Про це Дана Ярова розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо Христини Парубій.

"Я купую бойові дрони та протитанкові снаряди до них. Це на прохання Генерального штабу. Так сталося, що тиждень тому Генеральний штаб попросив закупити протитанкові, які показали на полігоні дуже гарний результат. Вже виконуються бойові завдання в зоні проведення бойових дій зі снарядами по кілограму. Це осколочні снаряди, які успішно використовують у війську", - каже волонтерка.

Історія із купівлею бойових дронів розпочалася у жовтні минулого року. Тоді
Генеральний штаб попросив закупити "пташки".

За словами Ярової, вона тоді ще не розуміла, що це за техніка і як її використовувати.

"Як кажуть, це було до виконання. Але 13 січня головнокомандуючий Валерій Залужний підписав наказ про створення нового роду військ. Простими словами - армія дронів. Це не розвідувальні дрони, а саме бойові. Я випуковую дрони багаторазового використання, які летять роблять шкоди і повертаються туди, де їх запускали. Я дуже тішуся тому, що в Україні з’вилися виробники бойових дронів. Їх вже не мало, є вже якась конкуренція, а це завжди дуже добре. А потім почалася історія зі снарядами. У Генштабі сказали, мовляв, Дана, ви ж купили бойові дрони, а тепер треба снаряди. Тож нині я щотижня оплачую сто наступних. Вони вже є в зоні бойових дій", - пояснює волонтерка.

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Дана Ярова підкреслює, що дрони вже показали свою ефективність на полі бою.

"Це ж тактика безконтактного бою, тобто жоден наш військовий не виходить на контакний бій. Вони розвідувальним дроном побачили місцезнаходження і відпрацювали. Всі живі, здорові, все прекрасно, а жива сила знищена, стало більше "хороших рускіх". Я ніколи не думала, що буду розбиратися в усіх технічних характеристиках бойових дронів і ще й в усіх технічних характеристиках снарядів. Ми випробували спочатку осколочний снаряд на кілограм. Зараз ще один тип снарядів випробовується, також його буду купувати і трьохкілограмові снаряди. Це вже така класна тема", - наголошує волонтерка. 

волонтери
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
волонтери і війна
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